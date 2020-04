Maduro ernennt Hugo Chavez‘s Cousin zum Chef des staatlichen Ölkonzerns

Seit November 2017 hatte Manuel Quevedo, Generalmajor der Nationalgarde, den staatlichen Ölkonzern geleitet. Laut dem Blatt war Jiménez zuvor für das ölfördernde Unternehmen Citgo, Tochterunternehmen der PDVSA mit Sitz in den USA, zuständig gewesen.

Wie es weiter heißt, habe zudem der Minister für Industrie und nationale Produktion, Tareck El Aissami, auf Präsidentenerlass die Funktionen des interimistischen Ölministers übernommen. Dieser wird von den USA des Drogenhandels bezichtigt und im Jahr 2017 auf die Sanktionsliste gesetzt. Ende Juni 2018 verhängten die EU-Staaten gegen ihn Sanktionen.

Maduro beauftragte El Aissami das Ölministerium zu reformieren, um die Energiesicherheit Venezuelas zu gewährleisten und „die Branche vor jeglicher äußeren und inneren Aggression zu schützen“.

Sanktionsverschärfung gegen Venezuela durch USA

Vor dem Hintergrund einer Sanktionsverschärfung seitens des US-Finanzministeriums gegen die Handelspartner des venezolanischen Ölunternehmens hatte Präsident Nicolás Maduro am 20. Februar den Ausnahmezustand ausgerufen und eine Reform der Ölbranche gestartet. Die zu diesem Zweck eingesetzte Kommission zur Umstrukturierung des Unternehmens wurde damals von dem für Wirtschaft zuständigen Vizepräsidenten Tareck El Aissam geleitet.

Festnahmen in Öl- und Gaskorporation PDVSA

Am 28. Februar hatte der venezolanische Geheimdienst zwei leitende Mitarbeiter des Bereichs Versorgung und Handel der Korporation PDVSA verhaftet. Den beiden wurde zur Last gelegt, vertrauliche Informationen strategischer Art an die US-Regierung geliefert zu haben, die dadurch die Möglichkeit erhielt, die Ölbranche Venezuelas zu beeinträchtigen.

Wenige Tage später wurden Umbesetzungen innerhalb der PDVSA-Leitung bekannt: Auf Präsidentenerlass wurden neue Vizepräsidenten ernannt, die für Erkundung und Förderung, Verarbeitung, Handel und Lieferungen sowie für Finanzen und Personal zuständig sind.

Am 3. März wurde wegen Diebstahls von Schmierstoffen, Ölen und Sulfonsäure der Präsident einer weiteren PDVSA-Abteilung, Oscar Rafael Aponte Landaeta, festgenommen.

Massenproteste in Venezuela

Seit Ende Januar 2019 dauern in Venezuela Massenproteste gegen den kurz davor vereidigten Präsidenten Maduro an. Der Chef der von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung, Juan Guaidó, erklärte sich gesetzwidrig zum kommissarischen Staatschef. Er wurde von mehreren westlichen Ländern mit den USA an der Spitze anerkannt. Im Gegenzug nannte Maduro den Parlamentspräsidenten eine US-Marionette. Russland, China, die Türkei und mehrere andere Länder unterstützten Maduro als legitimen Präsidenten. In Moskau wurde der „Präsidentenstatus“ von Guaidó als nicht existent eingestuft.

ns/ae