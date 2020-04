„China ist schuld“ - Handbuch für Republikaner im Wahlkampf

In dem sogenannten „Corona Big Book“ sind auf 57 Seiten die „Hauptbotschaften“ zusammengefasst, die den republikanischen Politikern helfen sollen, in der Corona-Krise immer die richtigen Argumente und Antworten parat zu haben. Die Empfehlung: Man solle nicht Trump verteidigen, sondern China angreifen.

Verfasst wurde das am 17. April erschienene Handbuch von der politischen Beratungsfirma O'Donnell & Associates. Deren Geschäftsführer, Brett O'Donnell, ist unter anderem als strategischer Berater für US-Außenminister Mike Pompeo tätig.

Ein flüchtiger Blick in das Dokument genügt, um die Kernbotschaft zu verstehen: China ist an allem schuld!

Eingangs wird klargestellt, dass es die Kommunistische Partei Chinas war, die die Pandemie verschuldet hat. Denn die chinesische Führung habe Ärzte verhaften lassen, die versucht hätten, die Welt zu warnen, habe Todesfälle vertuscht, gelogen und behauptet, die Krankheit sei nicht ansteckend. Parallel habe sie auf der ganzen Welt Masken und medizinische Güter zusammengekauft und einen Exportstopp verhängt, als andere diese benötigten. „China ist kein Verbündeter und auch nicht bloß ein Rivale – die Chinesen sind die Gegner und die Kommunistische Partei der Feind“, wird in dem Schreiben präzisiert. Für die Bösartigkeit Chinas werden weitere Argumente geliefert. Jahrzehntelang habe das Reich der Mitte Millionen amerikanischer Arbeitsplätze gestohlen, amerikanische Netzwerke gehackt und Seuchen und Fentanyl in die USA exportiert. Außerdem zwinge man in China Frauen zur Abtreibung, sperre religiöse Minderheiten in Konzentrationslager und nehme Christen fest.

Die USA seien insgesamt zu abhängig von China. 97 Prozent der Antibiotika und viele andere wichtige Medikamente kämen inzwischen aus dem asiatischen Land, weil es durch Billigpreise US-Hersteller systematisch vom Markt verdrängt habe. Als die Pandemie sich ausgebreitet hatte, habe China US-Hersteller in China davon abgehalten, die so sehr benötigten Medikamente zu exportieren. China habe das Virus verursacht und es damit schlimmer gemacht.

Anschließend wird es praktisch – dem Republikaner wird gezeigt, wie er China und die Corona-Krise im Wahlkampf einsetzen kann. So solle der republikanische Kandidat argumentieren, sein demokratischer Gegenspieler sei zu weich in Bezug auf China und habe es im Verlauf der Pandemie nie kritisiert. Außerdem sei der Demokrat weiterhin gegen Strafzölle, obwohl China Millionen US-Jobs gestohlen habe. Der Republikaner solle versprechen, im Falle seiner Wahl die US-Hersteller zurück ins Land zu holen, um Arbeitsplätze zu schaffen. „Wir müssen unsere Pharma-Produktion aus China rausholen, weil wir China nicht trauen können.“ Außerdem wolle der Republikaner das Militär stärken, weil China seine Aggression im Südchinesischen Meer fortsetze und weiter Cyber-Angriffe verübe. Und schließlich wolle man herausfinden, wie China die Pandemie vertuschen konnte. China müsse dafür bezahlen und deswegen sollte man es mit Sanktionen belegen.

Im Abschnitt „Wahrscheinliche Angriffspunkte/Fragen“ gibt es für den Fall, dass der republikanische Wahlkämpfer damit konfrontiert wird, gleich die passenden Antworten. Ob nicht Präsident Trump an allem schuld sei, könnte man beispielsweise gefragt werden. Man solle Trump in dem Falle nicht verteidigen, sondern China angreifen, wird klargestellt. Mögliche Antworten wären dabei:

„Es ist Chinas Schuld. Das Virus kam aus China und China hat es vertuscht. Weil China über das Ausmaß der Verbreitung log, hat unser Gesundheitssystem spät reagiert.“

„Ich wünschte, alle hätten früher gehandelt, inklusive unserer gewählten Vertreter, der WHO und der Centers for Desease Control and Prevention.“

„Ich bin froh, dass Präsident Trump früh gehandelt hat und Reisebeschränkungen für China verhängt hat. Das ist etwas, was mein demokratischer Gegenkandidat nicht unterstützt hat und das Joe Biden und Nancy Pelosi als rassistisch bezeichnet haben.“

Sollte darauf die Nachfrage kommen, ob diese Einstellung nicht rassistisch sei und zu rassistische motivierten Angriffen auf US-Chinesen führen könnte, solle der Republikaner antworten, niemand beschuldige amerikanische Chinesen, es sei alles die Schuld der Kommunistischen Partei Chinas. Niemand habe mehr unter deren mörderischer Diktatur zu leiden gehabt, als das chinesische Volk, und man stehe mit ihm gemeinsam gegen seine korrupte Regierung auf, die diese Pandemie ausgelöst habe.

Zur Untermauerung der Argumentation wird anschließend über viele Seiten „bewiesen“, dass das Virus nicht vom Meeresfrüchte-Markt in Wuhan oder von Fledermäusen stammen kann und aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem chinesischen Biolabor kommt, wo es versehentlich freigelassen wurde, weil die Sicherheitsstandards nicht eingehalten wurden. Und ja, China habe falsche Fährten gelegt, vertuscht, Beweismaterial unterschlagen oder zerstört und anschließend die USA beschuldigt. Die Weltgesundheitsorganisation habe als Handlangerin der Kommunistischen Partei Chinas fungiert, chinesische Propaganda verbreitet und China aktiv bei der Vertuschung geholfen. Dass das Virus anschließend in einem solchen Ausmaß in New York und New Jersey eingeschlagen habe, liege an der Untätigkeit und den falschen Entscheidungen der demokratischen Führung. Das passe zur insgesamt sehr weichen Haltung der Demokraten gegenüber China, die Trump „xenophob“ nannten, als er die Reisebeschränkungen für China verhängte. Es sei auch nicht rassistisch von ihm gewesen, Covid-19 das „chinesische Virus“ zu nennen, denn es komme ja aus China. Aber egal, wie man es nennen wolle: China ist schuld!