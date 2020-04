„Schlag gegen US-Demokratie“: Corona-Pandemie bedroht nun auch Präsidentschaftswahlen

Im November sollen planmäßig die Wählerinnen und Wähler in den USA ihren nächsten Präsidenten bestimmen. Doch ob dieser Termin angesichts der Covid-19-Pandemie eingehalten werden kann, wird immer fraglicher. Der Staat New York sagt bereits die Vorwahlen ab. Anhänger von Bernie Sanders kritisieren die Entscheidung.

Eigentlich wollten Delegierte der Demokratischen Partei Ende Juni ihre Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl im US-Bundesstaat New York abhalten. Doch dieser Termin wird wegen der Corona-Krise nicht eingehalten werden können. Bei den Demokraten in den USA gehe die Sorge um, „dass sich die Virus-Infektion weiter ausbreiten könnte.“ Das teilte der Wahlvorstand der Partei laut US-Medien am Dienstag mit.

„Zuvor hatten New Yorker Staatsbeamte am Montag die demokratische Präsidentschaftsvorwahl für den Bundesstaat abgesagt, was zu einer sofortigen Gegenreaktion aus dem linken Lager von Senator Bernie Sanders und seiner Anhänger führte. Diese hatten gehofft, Kongress-Delegierte sammeln zu können, um die neuen Gremien der Partei ab August mitzugestalten.“ Das berichtete die „New York Times“ Anfang der Woche.

Am Montag sagte ein leitender Berater und Sprecher der Kampagne von Sanders der US-Zeitung zufolge, die Entscheidung sei eine „Empörung und ein Schlag gegen die US-amerikanische Demokratie“. Die New Yorker Wähler würden „systematisch entrechtet. Die heutige Entscheidung der Wahlbehörde des Staates New York muss (...) aufgehoben werden.“

Biden und Trump: Sichere Kandidaten – Sanders will Einfluss

Beamte des Staates New York erwiderten, sie hätten mit der Entscheidung zu kämpfen gehabt, kamen jedoch letztendlich zu dem Schluss, dass das Risiko der Verbreitung des Coronavirus zu groß sei, um eine Wahl ohne wirkliche Bedeutung zu rechtfertigen. Schließlich stehe Joe Biden schon de facto als Kandidat der Demokraten und als Herausforderer des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump fest. Dieser wird von seiner eigenen Partei, den Republikanern, nicht in Frage gestellt.

Nachdem Anfang April Haupt-Konkurrent Sanders ausgeschieden war, ist als einzig verbliebender Bewerber der US-Demokraten nur noch Biden im Rennen. Ihm und seinem Sohn Hunter Biden wirft Präsident Trump Korruption vor. Biden wiederum wirft Trump Korruption und unsachgemäßen Umgang mit der Ukraine und Präsident Wladimir Selenski vor.

„Nach dem Rückzug von Bernie Sanders ist der frühere Vizepräsident Joe Biden als einziger Bewerber übrig geblieben“, so die „Frankfurter Rundschau“ in einem aktuellen Bericht. „Trotzdem stehen noch immer einige Vorwahlen auf dem Programm – zumindest theoretisch. Denn seitdem der neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 die USA fest im Griff hat, ist der Vorwahlkampf völlig in den Hintergrund gerückt. Unterstützer von Sanders hatten trotz dessen Rückzugs gefordert, eine Abstimmung in New York abzuhalten. Dies vor allem deshalb, weil Sanders genügend Delegierte sammeln will, um später in diesem Sommer in den Parteikomitees der Partei vertreten zu sein. Das würde seinen Anhängern einen gewissen Einfluss auf die Parteilinie verschaffen.“

„Historisch einmalig“ - Medien

„New York ist damit der erste Bundesstaat, der die demokratische Vorwahl ganz absagt“, meldete der „Deutschlandfunk“ am Dienstag. „Andere Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen lediglich verschoben. New York ist einer der Brennpunkte der Pandemie in den USA. Allein hier starben bislang mehr als 17.000 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit.“

„Völlig falsche Entscheidung“ – Linke Demokratin

Der US-Bundesstaat New York sagt damit „zum ersten Mal in seiner Geschichte“ die demokratischen Vorwahlen zur Wahl des US-Präsidenten ab, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Aktuell werden für die ganze USA übergezählt. Damit steuert dort die Zahl der Corona-Fälle auf eine Million zu.

„Am dritten November 2020 wählen die US-Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Die Demokraten starteten Anfang Februar mit mehr als zwei Dutzend Bewerberinnen und Bewerbern in die Vorwahlen. Nach und nach haben alle bis auf Ex-Vizepräsident Joe Biden ihre Bewerbung zurückgezogen. Im Sommer wollen die Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell küren (...). Auf Seiten der Republikaner gibt es bei der Kandidatur keine ernsthafte Konkurrenz zu US-Präsident Donald Trump.“

Die New Yorker Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez kritisierte die Absage der Vorwahlen als „völlig falsch“. Diese Entscheidung werde „nicht von der öffentlichen Gesundheit getragen“, teilte sie auf dem Kurznachrichtendienst Twitter am Dienstag mit. Die linke Politikerin der Demokraten gilt als Unterstützerin von Sanders.