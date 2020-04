Normandie-Format-Gipfel: Maas informiert über Ergebnisse

Nach dem Außenministertreffen der so genannten „Normandie-Vier”-Gruppe (Deutschand, Frankreich, Ukraine und Russland), welches am Donnerstag im viertuellen Format stattgefunden hat, tritt Bundesaußenminister Heiko Maas vor die Presse, um die Ergebnisse der Verhandlungen zu kommentieren.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat eine Aufhebung aller Einschränkungen für die OSZE-Beobachter in der Ukraine gefordert. Ohne deren objektive Einschätzung ließen sich die Vereinbarungen nicht umsetzen, sagte er am Donnerstag vor einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Russland, der Ukraine und Frankreich in Berlin.

isch/gs