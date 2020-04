Corona-Krise: China reagiert auf US-Drohungen

Die von der Corona-Pandemie am starksten betroffenen USA werfen China immer wieder vor, das Virus in die Welt gesetzt zu haben. Laut dem Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang muss Washington jedoch begreifen, dass ihr Feind nicht China, sondern das Virus ist.

„In Bezug auf die Frage der Verantwortung haben wir bereits mehrmals gesagt, dass das Virus ein gemeinsamer Feind der Menschheit ist. China ist auch eine betroffene Seite und kein ‚Komplize’ des Virus“, sagte Geng Shuang am Donnerstag.

Er fügte hinzu, dass die internationale Gemeinschaft angesichts der globalen Gesundheitskrise sich vereinigen und zusammenarbeiten müsse, um das Problem zu lösen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump China vorgeworfen, schwere Versäumnisse beim Ausbruch des Coronavirus zugelassen zu haben. Das Virus hätte in China gestoppt werden können, bevor es sich weltweit ausbreitete. China müsse zur Verantwortung gezogen werden, sollte sich herausstellen, dass die Volksrepublik für den Ausbruch verantwortlich sei, so Trump. Er schloss nicht aus, dass es sich dabei um einen Fehler gehandelt haben könnte.

„Wenn es ein Fehler war, ein Fehler ist ein Fehler", sagte Trump. „Aber wenn sie wissentlich dafür verantwortlich waren, dann sollte es sicherlich Konsequenzen geben.“ Wie diese aussehen könnten, erläuterte Trump nicht.

Die USA sind am schlimmsten von dem Coronavirus SARS-CoV-2 betroffen, das erstmals im Dezember 2019 in China entdeckt worden war. Nach Angaben der Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore gab es in den Vereinigten Staaten bislang mehr als eine Million Infektions- und mehr als 60.000 Todesfälle.

Weltweit zählt die JHU, die sich in ihren Erhebungen nicht nur auf Behördenangaben, sondern auch auf Medien stützt, bereits mehr als 3,2 Millionen Infektionen und rund 228.000 Tote.

sm/gs/sna