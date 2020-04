Warum kramt Nato alte Pläne und Strategien aus dem Kalten Krieg hervor?

In der Kommandostruktur in Brüssel werten Vertreter der Nato gewonnene Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie aus. Das berichtet aktuell das Militär-Fachmagazin „Defense News“. Die westliche Militärallianz prüft, ob alte Strategie-Pläne aus dem Kalten Krieg gegen das neuartige Virus helfen könnten. Bundeswehr meldet über 340 Corona-Fälle.

Offizielle und Beamte im westlichen Militärbündnis der Nato haben aktuell in Brüssel damit begonnen, in der „Pandemie gewonnene Erkenntnisse zu katalogisieren“ und auszuwerten. Das berichtete das auf militärische Nachrichten spezialisierte Magazin „Defense News“ am Mittwoch.

Ziel der Nato-Kommandostruktur in Brüssel sei es demnach, „Wege zu finden, um die aktuelle Krise in einen lehrreichen Moment umzuwandeln und die Covid-19-Bekämpfung mit Plänen aus der Zeit des Kalten Krieges zu verbinden, die seit Jahrzehnten weitgehend ruhen.“ Daher hole die Allianz jetzt wieder alte Strategie-Pläne und Taktik-Bücher aus den Archiven hervor.

Die Nato wurde einst im Kalten Krieg unter der Prämisse aufgebaut, einen möglichen „katastrophalen Angriff und Krieg“ der Sowjetunion gegen den Westen abzuwehren. Damals entstanden im Militär der Mitgliedsstaaten detaillierte Pläne, getroffene Zivilgesellschaften zu unterstützen, die „sich von einer Zerstörung erholen.“ Das neuartige Coronavirus habe in gewisser Weise das Interesse der westlichen Allianz an solchen Szenarien wiederbelebt.

Nato gab „Corona-Prüfung“ bereits im April in Auftrag

Viele Fragen würden aktuell erörtert. Darunter auch, wie beispielsweise unter den derzeit geltenden Kontakt-Beschränkungen gearbeitet werden könne. Momentan gebe es allerdings noch mehr Fragezeichen als Antworten zur weltweiten Pandemie, die auch den Nato-Raum hart trifft. Allein der Militär-Primus USA verzeichnet derzeit über eine Million Covid-19-Infizierte.

Die Verteidigungsminister der Nato – darunter auch Deutschlands Vertreterin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) – gaben diesebereits Mitte April in Auftrag. Zuvor hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen solchen Schritt angekündigt.

Seitdem laute der Schlüsselbegriff in Bündniskreisen „Resilienz“. Dies ist ein Fachbegriff aus der Medizin, der Wirtschaft und dem Militär. Er beschreibt die Fähigkeit, größere Schocks zu verarbeiten und „gleichzeitig das Versprechen der kollektiven Sicherheit einzuhalten.“ Resilienz sei ein wichtiger Teil dessen, „was die Nato macht“, sagte Stoltenberg bei einem Online-Treffen der Verteidigungsminister am 15. April. „In Artikel 3 unseres Vertrags ist verankert, dass die nationale Widerstandsfähigkeit in der Verantwortung der Nato liegt. Wir haben grundlegende Anforderungen und Richtlinien, einschließlich für den Schutz der Gesundheit.“

Covid-19: Mehr Gesundheits- als Militär-Krise

Die Nato „wurde in den letzten Wochen mit ziemlich vielen Aufgaben betraut“, zitiert der Bericht den stellvertretenden Generalsekretär der Nato für Verteidigungsinvestitionen, Camille Grand. Die Militärallianz wolle demnach die Verteidigungsplanung in Bezug auf das neuartige Virus prüfen und modernisieren. Möglicherweise sei es sinnvoll, „sich stärker auf Fähigkeiten zu konzentrieren, die bei einer Pandemie nützlich sein können. Brauchen wir eine Art Planung, die damit verbunden ist – gemeinsam als Allianz?“

„Wir befinden uns in einer Gesundheitskrise, nicht in einer militärischen. Aber es gibt der Nato die Möglichkeit zu prüfen, wie gut sie unter verschlechterten Bedingungen funktionieren kann. Beispielsweise im Irak, im Baltikum, in Afghanistan oder im Nahen Osten.“

Wegbrechende Finanzen: Bedrohung für die Nato?

Während die Vergangenheit des Kalten Krieges möglicherweise Ideen und Richtlinien für eine verbesserte Notfallplanung für die Gegenwart liefern könnte, scheint eine Frage noch ungelöst: Die Militärfinanzierung. Es werde erwartet, dass die Nato-Mitgliedstaaten wirtschaftliche Einbußen in Größenordnungen verkraften müssen. „Die Auswirkungen eines solchen Rückgangs auf die Verteidigungsausgaben waren in den letzten Wochen Gegenstand mehrerer Studien sicherheitspolitischer Think Tanks in Europa.“

Aber das seit Jahren von US-Präsident Donald Trump geforderte Zwei-Prozent-Ziel bleibe bestehen . „Ich sehe keinen Grund, dies in Frage zu stellen“, sagte Grand gegenüber „Defense News“. „Wir sind uns allerdings natürlich auch völlig bewusst, dass die Nationen vor schwierigen fiskalischen Entscheidungen stehen werden.“

Angesichts zu erwartetender erheblicher Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben betonen Nato-Beamte dennoch, dass die Bedrohungen für das Bündnis gleich geblieben seien. Damit ist vor allem die angebliche „Annexion“ der Krim durch Russland im Jahr 2014 gemeint.

„Corona-Lage“ aktuell in der Bundeswehr

Unterdessen hat der Militär-Blog „Augengeradeaus“ am Mittwoch neueste Zahlen zu Infektionsfällen unter Soldatinnen und Soldaten der Nato-Armee Bundeswehr veröffentlicht. Derzeit gibt es demnach insgesamt 342 bestätigte Infektionen im Militär der Bundesrepublik. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle deutscher Soldaten im Kosovo habe sich nicht erhöht. „Weiterhin bleibt es bei der Zahl von vier positiv getesteten Männern und Frauen bei der KFOR. Aus anderen Auslandseinsätzen gibt es derzeit keine Meldungen von bestätigten Infektionen.“

Geplant sei, dass von den derzeit rund 13.000 für die Bewältigung der Pandemie in Reserve gehaltenen Soldaten der Bundeswehr künftig „fünf Prozent innerhalb von zwölf Stunden zu einem Hilfseinsatz bereitstehen sollen.“ Der überwiegende Teil der Reservisten werde in eine Bereitschaft von fünf Tagen gesetzt. Ziel sei es weiterhin, Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten – auch in Altersheimen – zu unterstützen. „Angesichts der aktuell überschaubaren Lage – und sicherlich auch angesichts des bevorstehenden langen Wochenendes – werden die Bereitschaftszeiten angepasst.“

Jedoch werde „der Umgang mit dem Hygienekonzept des Leitenden Amtsarztes der Bundeswehr, der unter anderem den Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz empfiehlt (...) in der Truppe weiterhin sehr unterschiedlich gehandhabt. Formale Weisungen oder Befehle dazu scheint es meist nicht zu geben, als Konsequenz werden solche Masken auch bei Zusammenkünften in Gebäuden oft nicht getragen. Andererseits nähen Angehörige des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg an der Donau derzeit solche Gesichtsbedeckungen für die Geschwaderangehörigen. Von einem gemeinsamen Vorgehen der Streitkräfte ist die Truppe offensichtlich noch weit entfernt.“