„Unfassbar“: Lawrow zu Vergiftungsvorwürfen tschechischer Medien gegen Russland

„Wenn Sie in der Aktentasche eines Passagiers einen Kampfgiftstoff entdecken, lassen Sie diesen Menschen durch? Und wie werden Sie ihm erlauben, sich weiter auf Ihrem Territorium aufzuhalten? Das ist meiner Meinung nach unfassbar“, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz, die nach einem Video-Treffen der Außenminister des sogenannten Normandie-Quartetts (Russland, Deutschland, Frankreich und Ukraine) stattfand.

„Als Ihre Kollegen vom Radiosender ‚Swoboda‘ meldeten, dass Ricin (tödliches Pflanzengift – Anm. d. Red.) dank neuer harter Durchsuchungsmethoden, die wegen der Situation um die Coronavirus-Infektion eingeführt wurden, entdeckt worden sein soll: Nun gut, Sie haben es entdeckt – und haben dieses tödliche Mittel in Ihr Land gelassen? Wer wird denn das bei vollem Verstand akzeptieren und all diesen Erfindungen Glauben schenken?“, fügte der Chefdiplomat hinzu.

Vergiftungsvorwürfe gegen Russland

Am Montag hatte die in Prag erscheinende Wochenschrift „Respekt“ mit Verweis auf „Quellen in örtlichen Geheimdiensten“ berichtet, dass ein Mann mit russischem Diplomatenpass vor drei Wochen nach Prag gekommen sei – mit dem tödlichen Pflanzengift Ricin in seinem Koffer. Das Gift sei für zwei Prager Kommunalpolitiker bestimmt - Ondřej Kolář, Bürgermeister des Sechsten Prager Stadtbezirks, und Oberbürgermeister Zdeněk Hřib, hieß es.

Die beiden hatten die Demontage des Denkmals für den sowjetischen Marschall Iwan Konew und die Umbenennung des Platzes vor der russischen Botschaft in Prag in Boris-Nemzow-Platz initiiert.

Russische Botschaft in Prag legt Protest ein

Die russische Botschaft in Prag hat in einer Protestnote an das tschechische Außenamt darauf hingewiesen, dass unbegründete Attacken auf Russland und seine diplomatische Vertretung in Prag unzulässig seien. Präsidentensprecher Dmitri Peskow bezeichnete die tschechischen Medienberichte als „Zeitungsente“. Sprecherin Maria Sacharowa stufte diese Medienberichte als Fake-News ein, die die bilateralen Beziehungen weiter vergiften.

ns/ae/sna