Russischer Premierminister Mischustin mit Coronavirus infiziert

Der russische Premierminister, Michail Mischustin, hat am Donnerstag Präsident Wladimir Putin über seine Infizierung mit dem Coronavirus informiert.

Er werde sich nun in die Selbstisolation begeben, sagte Mischustin. Er werde aber mit seinen Kollegen und dem Präsidenten per Telefon in Kontakt bleiben. Die Funktion des russischen Regierungsschefs soll Mischustins Erster Stellvertreter, Andrej Beloussow, zeitweilig übernehmen.

Putin wünschte Mischustin seinerseits eine rasche Genesung.

Mischustin leitet den Koordinierungsrat zur Bekämpfung der Corona-Verbreitung.

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Russland inzwischen auf 106.498 gestiegen (Stand: 30. April): In den letzten 24 Stunden wuchs diese Zahl um 7,1 Prozent. Fast 40 Prozent der Erkrankten weisen keine Symptome auf. Insgesamt sind 1073 Patienten gestorben, 11.619 sind genesen.

ta/gs