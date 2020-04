Berlin übergibt Moskau am 6. Mai digitale Archive über sowjetische Kriegsgefangene

Deutschland wird im Vorfeld der Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg Russland digitale Archive mit Daten sowjetischer Kriegsgefangener übergeben. Wie die deutsche Botschaft in Moskau am Donnerstag mitteilte, findet die Zeremonie am 6. Mai in der russischen Hauptstadt statt.