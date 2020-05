Israelische Hubschrauber greifen Ziele in Syrien an – Sana

Demnach feuerten Hubschrauber der israelischen Armee von den Stellungen im Raum der Golanhöhen mehrere Raketen auf Ziele in Syrien ab. Durch den Beschuss sei ein materieller Schaden entstanden.

Raketenangriffe auf Damaskus

Erst vor drei Tagen hatten syrische Medien von Luftangriffen der israelischen Armee auf Einrichtungen in der syrischen Provinz Damaskus berichtet. Damals kamen demnach drei Zivilisten ums Leben.

Israelische Militärs führen syrischen Medienberichten zufolge regelmäßig Luftangriffe auf Ziele in Syrien durch. Mit diesem Vorgehen wollen sie nach eigenen Worten verhindern, dass moderne Waffen in die Hände der Feinde gelangen. In erster Linie handelt es sich hierbei um die libanesische Bewegung „Hisbollah“, die in der Region auf der Seite des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kämpft und von Teheran kontrolliert wird.

Syrien und Israel unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Seit der Gründung der beiden Staaten befinden sie sich im Kriegszustand. Dies ist unter anderem auf den langjährigen territorialen Konflikt um den Status der Golanhöhen zurückzuführen.

ns/ae