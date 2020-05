Rückkehr der Krim? Kiews Botschafter will mit Altkanzler Schröder Wette abschließen

Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder vorgeschlagen, auf die „Rückkehr“ der Krim in die Ukraine zu wetten. Damit reagierte er auf Schröders Aussage, dass kein russischer Präsident die Krim jemals zurückgeben werde. Dies berichtet die Agentur Ukrinform am Montag.