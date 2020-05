Iran lehnt Debatte über Waffenembargo-Verlängerung im UN-Sicherheitsrat ab

„Wir hoffen, dass dies nicht eintreten wird, wir glauben, dass dies nicht passieren wird, aber wenn dies erfolgen sollte, wird der Iran angemessen und entschlossen auf diesen Schritt reagieren“, zitierte die Nachrichtenagentur Fars die Antwort Mousavis auf die Frage nach den US-Plänen zur Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran und zur möglichen Erörterung des iranischen Problems im UN-Sicherheitsrat.

Der offizielle Sprecher der iranischen Regierung, Ali Rabiei, teilte seinerseits mit, Teheran habe noch keine Entscheidung getroffen, aus dem Atom-Deal auszusteigen, falls das Waffenembargo gegen den Iran verlängert werde, gab jedoch an, dass es mehrere Optionen gebe, darauf zu reagieren. Darüber hinaus äußerte er zuvor die Zuversicht, dass die Mitgliedsländer des Atom-Deals die US-Pläne in dieser Richtung nicht unterstützen würden.

JCPOA

Zuvor hatte Russlands Vize-Außenministerder Agentur RIA Nowosti mitgeteilt, dass das derzeitige Sonderregime für die Lieferungen von Waffen und militärischer Technik an den Iran nach fünf Jahren auslaufen sollte und es keine Abweichung von dieser Entscheidung geben könne. Zugleich erklärte der US-Außenminister Mike Pompeo , dass die Vereinigten Staaten alles tun würden, um das Waffenembargo gegen den Iran zu verlängern und Teheran daran zu hindern, Waffen aus Russland oder China zu kaufen.

Der Iran und die sechs internationalen Unterhändler hatten im Juli 2015 eine historische Einigung erzielt, um das langjährige iranischen Atom-Problem zu lösen. Die monatelangen Verhandlungen gipfelten in der Annahme eines gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA), dessen Umsetzung die zuvor vom UN-Sicherheitsrat, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union verhängten wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen den Iran vollständig aufheben wird.

Das Abkommen sah auch vor, dass das Waffenembargo in Bezug auf den Iran innerhalb von 5 Jahren aufgehoben werden soll. Waffenlieferungen seien auch früher möglich, jedoch nur mit Genehmigung des UN-Sicherheitsrates. Das Abkommen in seiner ursprünglichen Form überlebte nicht einmal drei Jahre: Im Mai 2018 kündigten die Vereinigten Staaten einen einseitigen Ausstieg daraus und die Wiederherstellung strenger Sanktionen gegen Teheran an.

