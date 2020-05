Französischer Militäreinsatz in Mali: Zwei Legionäre binnen weniger Tage getötet

In Mali ist ein französischer Legionär im Kampf gegen Terroristen ums Leben gekommen, ließ der Élyséepalast am Montag verlauten. In einer Twittermeldung des Generalstabes der französischen Landtruppen hieß es: „In tiefer Trauer teilen wir mit, dass der Legionär erster Klasse, Kévin Clément, heute Morgen in einem Gefecht in Mali getötet wurde.“

Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen sein Beileid aus und lobte das Engagement der in der Sahelzone stationierten französischen Soldaten für eine „schwierige Mission“.

[#CEMA] « Je m’incline avec une profonde tristesse devant la mémoire du légionnaire de première classe Kévin Clément, mort au combat le 4 mai 2020. Mes pensées accompagnent sa famille et ses frères d’armes. » Général Lecointre pic.twitter.com/gbD9Fk9XdF — État-Major Armées (@EtatMajorFR) May 4, 2020

​Am Samstag wurde der Tod eines französischen Fremdenlegionärs aus demselben Regiment bekanntgegeben. Der Legionär aus der Ukraine sei seinen Wunden erlegen, die er sich bei einer Explosion während der Anti-Terror-Operation in Mali zugezogen hatte, hieß es.

Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika umfassend vertreten. Die Anti-Terror-Mission „Barkhane“ war erst im Februar auf rund 5100 Soldaten aufgestockt worden. In den Staaten der Sahelzone – einem südlich der Sahara gelegenen Gebiet – sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben den Terrorgruppen „Islamischer Staat“* oder Al-Kaida die Treue geschworen. Auch die Bundeswehr ist in Mali an zwei Einsätzen beteiligt, aber nicht an „Barkhan -e“.

*"Islamischer STaat" (IS, Daesh) - Terrorvereinigung, in Russland per Gesetz verboten

ls/sb/dpa