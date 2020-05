Putin verleiht Kim Jong-un Jubiläumsmedaille zum 75. Jahrestag des Sieges

Wie die russische Botschaft auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, wurde damit der Beitrag Kims zur Verewigung des Andenkens an die in der Republik gefallenen und beerdigten sowjetischen Bürger gewürdigt.

Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Mazegora, hat die Medaille dem Außenminister der Demokratischen Volksrepublik Korea, Ri Son-gwon, am Dienstag im Kongresspalast Mansude in Pjöngjang überreicht. Anschließend fand ein kurzes Gespräch zwischen Mazegora und Ri Son-gwon statt. Die Gesprächspartner bekräftigten ihr Bestreben, die Bemühungen um die Umsetzung der von den Staatschefs der beiden Länder im April 2019 in Wladiwostok erzielten Vereinbarungen fortzusetzen, die auf die Festigung der Zusammenarbeit abzielen.

ls/mt