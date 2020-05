Libyen: Sarradsch fordert Wiederaufnahme des Dialogs unter UN-Schirmherrschaft

Der Vorsitzende des libyschen Präsidialrates, Fajis al-Sarradsch, hat am Dienstag erklärt, dass es notwendig sei, den politischen Dialog der Parteien des libyschen Konflikts unter der Ägide der Vereinten Nationen wiederaufzunehmen, und möglicherweise Änderungen in das politische Abkommen Libyens einzutragen.

Am 27. April kündigte der Chef der Libyschen Nationalarmee (LNA), Khalifa Haftar, seinen Ausstieg aus dem politischen Abkommen an, was zur Bildung einer Regierung der Nationalen Einheit führte. Haftar erklärte, dass die Verwaltung des Landes zur Armee übergehen werde.

„Verantwortung übernehmen, um die Spaltung zu beenden“

„Ich fordere alle Parteien und politischen Kräfte auf, Verantwortung zu übernehmen, um die Spaltung zu beenden. Es ist notwendig, sich mit der Wiederaufnahme des politischen Dialogs unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zu beeilen, um sich auf die kommende Periode vorzubereiten und einen Konsens über (…) einen politischen Weg zu erzielen, der alle Libyer vereint“, so Sarradsch.

Ihm zufolge ist dies möglich, „sowohl durch die Korrektur der politischen Vereinbarung und durch die Bildung eines Präsidialrates, der aus seinem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und dem Regierungschef besteht“, als auch durch die Erzielung eines Konsens über den politischen Weg und die Durchführung von allgemeinen Wahlen.

Fahrplan von Aguila Saleh

Der Leiter des Repräsentantenhauses (Parlament) in Ostlibyen, Aguila Saleh, hatte zuvor eine neue Initiative für eine politische Regelung im Land vorgelegt und einen Fahrplan vorgeschlagen. Gemäß seinem Vorschlag würde jede der drei Regionen (drei historische Regionen Libyens: Tripolitania, Cyrenaica und Fezzan) diejenigen wählen, die sie im Präsidialrat vertreten würden, der seinerseits aus dem Ratsvorsitzenden und zwei seinen Stellvertretern bestehen würde.

Die Abstimmung über die Kandidatur von Mitgliedern des Präsidialrates könnte unter Vermittlung der Vereinten Nationen durchgeführt werden.

Der Präsidialrat wird seinerseits auf Vorschlag von Saleh den Premierminister und seine Stellvertreter ernennen, die zudem dieLibyens vertreten werden. Die Kandidaten für das Amt des Chefs des Ministerkabinetts und seiner Stellvertreter werden vom Repräsentantenhaus gebilligt.

Nach der Bildung des Präsidialrates wird eine aus Experten bestehende Kommission zur Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs gebildet, der die Form des künftigen libyschen Staates bestimmen wird.

Der nächste Punkt des Fahrplanes ist die Durchführung von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Der Vorsitzende des Präsidialrates und seine Stellvertreter dürfen nicht daran teilnehmen. Die Aufgaben des Oberbefehlshabers der Streitkräfte während der Übergangszeit werden gemeinsam von Mitgliedern des Präsidialrates erfüllt werden. Was das Amt des Verteidigungsministers anbelangt, so liegt das Recht, den Chef der Militärbehörde zu ernennen, nach Salehs Plan vollständig in den Händen der Streitkräfte.

Libyen nach Gaddafis Sturz und Ermordung

Nach dem Sturz und der Ermordung des libyschen Führers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 hörte Libyen praktisch auf, als ein geeinter Staat zu funktionieren. Jetzt herrscht im Land eine Doppelmacht. Im Osten sitzt das vom Volk gewählte Parlament, und im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, regiert die mit Unterstützung der Uno und der Europäischen Union gebildete Regierung der nationalen Einheit mit Fajis al-Sarradsch an der Spitze. Die Behörden des östlichen Teils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und arbeiten mit der Libyschen Nationalarmee von Marschall Khalifa Haftar zusammen.

ek/mt/sna