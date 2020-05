Impfzwang gegen Corona: Spahn nimmt Stellung – „Es braucht keinen Zwang“

Zur Frage nach einem möglichen Impfzwang betonte Spahn, dass er nicht wisse, „woher dieses Gerücht kommt“. Er sagte dabei:

„Es braucht keinen Zwang, da bin ich fest von überzeugt.“

Corona in Deutschland

Der Bundesgesundheitsminister sehe eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung beim Thema Coronavirus, sich impfen zu lassen. Vor dem Hintergrund der Pandemie hätten die Bürger den Wert des Impfens und die Errungenschaft für die Menschheit, die das Impfen bedeute ganz neu wertschätzen gelernt.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Laut aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 06. Mai, 07:15 Uhr) wurden in Deutschland insgesamt 164.807 Corona-Fälle und 6996 Todesopfer registriert.

Masern-Impfpflicht

In Deutschland ist eine Masern-Impfpflicht am 1. März in Kraft getreten. „Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Auch bei der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson muss in der Regel ein Nachweis über die Masernimpfung erfolgen“, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit.

ak/ae