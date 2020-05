Südkoreas Geheimdienst glaubt nicht an schwere Erkrankung von Kim Jong Un

Obwohl sich Kim Jong Un in diesem Jahr so selten wie noch nie zuvor in der Öffentlichkeit zeigt, glaubt der südkoreanische Auslandsgeheimdienst den Gerüchten über eine schwere Erkrankung oder eine Operation des nordkoreanischen Machthabers nicht, meldet die Agentur Yonhap unter Berufung auf die südkoreanische Aufklärung.