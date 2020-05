US-Bomber nehmen in Estland an Bombenwurfübung teil

Zwei strategische Bomber der US-Luftwaffe vom Typ B-1 Lancer haben im Rahmen der internationalen Nato-Übung „Spring Storm 2020“ (Frühlingssturm) in Estland einen Bombenabwurf trainiert. Das teilte der Pressedienst des Generalstabs der estnischen Verteidigungskräfte auf seiner Webseite mit.

Laut dem estnischen Verteidigungsminister Jüri Luik sind die Flüge der US-amerikanischen strategischen Bomber im Luftraum des Landes ein wichtiges Zeichen dafür, wie ernst die USA ihre Rolle beim Schutz der baltischen Länder nehmen würden.

„Die Vereinigten Staaten sind einer unserer wichtigsten Verbündeten. Ich halte es für besonders wichtig, dass die strategischen Bombenflugzeuge ihre Aufgaben erfüllen, indem sie an unserer Übung ‚Spring Storm‘ teilnehmen“, zitiert der Pressedienst am Dienstag den Minister.

Wie Luik weiter betonte, sei „Spring Storm“ ein gutes Beispiel dafür, wie es möglich ist, militärische Übungen durchzuführen und während der Coronavirus-Pandemie die Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Start der Kampfjets von der Ellsworth Air Force Base

Zwei strategische Bomber B-1 Lancer waren von der Ellsworth Air Force Base im US-Bundestaat South Dakota in die Luft gestiegen und hatten Kurs auf Estland genommen. Während des fast 24-stündigen Fluges hatten die Maschinen eine Betankung in der Luft vorgenommen.

„Spring Storm“

Die diesjährige internationale Nato-Übung „Spring Storm“, an der Militärangehörige aus Nato-Ländern beteiligt sind, findet vom 25. April bis 8. Mai in Estland statt, aber wegen der Coronavirus-Pandemie in geringem Umfang.

Zuerst sollten mehr als 10.000 Militärangehörige aus 14 Nato-Ländern und ihren Partnerstaaten an der Übung teilnehmen. Allein die USA sollten rund 1500 Soldaten nach Estland entsenden. Nach Angaben des Generalstabs der estnischen Verteidigungskräfte sind lediglich rund 3200 estnische Soldaten sowie britische und dänische Militärs aus dem in Estland dislozierten internationalen Nato-Bataillon im Einsatz.

Mehr als 9000 Soldaten aus Estland, den Nato-Ländern und ihren Partnerstaaten sowie mehr als 200 Einheiten Panzertechnik waren Teil der Übungen „Spring Storm 2019“.

ns/ae