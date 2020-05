Nach Äußerungen zum 8. Mai: Kritikwelle ergießt sich auf Gauland 

Dem AfD-Fraktionschef Alexander Gauland schlägt derzeit heftige Kritik entgegen, nachdem er den Tag, an dem der Zweite Weltkrieg endete, als Feiertag abgelehnt und als „Tag der absoluten Niederlage“ bezeichnet hat.

Deutlicher Gegenwind aus anderen politischen Lagern ließ nicht lange auf sich warten. So schrieb der Grünen-Politiker Cem Özdemir auf Twitter:

Der 8. Mai 1945 steht für das Ende des 2. Weltkriegs, den Sieg über den Naziterror & die Befreiung der deutschen Konzentrationslager.



Wer hierin eine „absolute Niederlage“ sieht, steht auf der falschen Seite der Barrikade. #NieWieder #Gauland — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) May 6, 2020

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, sagte: „Wer die Kapitulation Nazideutschlands noch heute allen Ernstes als Niederlage bezeichnet, zeigt eindeutig, dass er sich in der Tradition von Faschisten versteht.“

Von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hieß es auf Twitter: „Gauland beklagt den Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten durch das Ende der Nazi-Diktatur“.

Eine der wichtigsten Aufgaben von „uns Demokraten“ heute sei, dass Menschen wie Gauland in Deutschland nie wieder Gestaltungsmöglichkeiten bekämen.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat scharf auf eine Äußerung des AfD-Fraktionschefs reagiert.

Diese Betrachtung des 8. Mai 1945 finde man häufig unter Neonazis, sagte er gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Damit sollen die Deutschen vor allem als Opfer dargestellt werden. Ich empfinde das als geschichtsverzerrende Relativierung der NS-Verbrechen und verantwortungslos“, so Schuster.

In der Frage, ob man den 8. Mai in Deutschland zu einem Feiertag erklären solle, hatte Gauland früh am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) gesagt: „Der 8. Mai hat nicht das Potenzial zu einem Feiertag, weil er ein ambivalenter Tag ist. Für die KZ-Insassen ist er ein Tag der Befreiung gewesen. Aber es war auch ein Tag der absoluten Niederlage, ein Tag des Verlustes von großen Teilen Deutschlands und des Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit“. Man könne den 8. Mai nicht zum Glückstag für Deutschland machen.

Auch im Netz fanden sich viele empörte Reaktionen:

Holocaust wurde beendet. Nazis waren besiegt. Gauland: "Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten" https://t.co/VCli7u7t8b — Benedikt Brechtken (@ben_brechtken) May 6, 2020

Meint Gauland mit "Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten" etwa, dass beispielsweise die Familie seiner Fraktionskollegin Beatrix von Storch sich nicht mehr auf Kosten von enteigneten und ermordeten Juden & Jüdinnen bereichern konnte? https://t.co/5PDAanFGVg — Juri Sternburg (@starcaztle) May 6, 2020

Es ist so bitter.

Spätestens wenn ein #Gauland vom Kriegsende als "Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten" spricht, wissen wir, dass das mit der Entnazifizierung damals nicht ganz so ernst gemeint war.

Macht den #8.Mai zum Feiertag! https://t.co/JtImdnPa9I — Derya Türk-Nachbaur (@derya_tn) May 6, 2020

Liebe #AFD, meint Ihr mit „Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten“ ernsthaft das Ende von Krieg, Vernichtung und Holocaust? Als Bürger dieses Landes bin ich froh, das dieser schlimme „Gestaltungswahn“ Geschichte ist. Nur Ihr trauert!? #gauland #8.Mai https://t.co/4NgovvTmT9 — Marc Henrichmann (@MarcHenrichmann) May 6, 2020

Hintergrund

Zuvor hatte die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees Deutschland, Esther Bejarano, in einem offenen Brief an Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel gefordert, das Datum wegen der Befreiung vom Nationalsozialismus zum Feiertag zu erklären.

Der 8. Mai ist in diesem Jahr – 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges – nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag.

