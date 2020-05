Pompeo erhebt Vorwürfe gegen China – Peking lehnt Untersuchung der Corona-Herkunft vorerst ab

US-Außenminister Pompeo schließt nach eigenen Worten nicht aus, dass das neuartige Coronavirus aus einem chinesischen Forschungslabor in Wuhan stamme, könne dies aber nicht beweisen.

„Wir sind uns nicht sicher, aber es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass das Virus aus dem Labor stammen könnte. Beide Aussagen können zutreffen, ich habe beide gemacht“, sagte Pompeo bei einer Presse-Konferenz am Mittwoch.

Am Sonntag hatte Pompeo in einem Fernsehinterview gesagt, es gebe „überwältigende Beweise“ dafür, dass der neuartige Erreger aus einem Forschungslabor in Wuhan stamme. In der zentralchinesischen Metropole war Sars-CoV-2 Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten und breitete sich von dort aus weltweit aus.

US-Geheimdienste: nicht in Labor erzeugt

Nach einer aktuellen Einschätzung der US-Geheimdienste ist das neuartige Corona-Virus nicht in einem Labor erzeugt worden. Man stimme „dem breiten wissenschaftlichen Konsens zu, dass das Covid-19-Virus weder von Menschen erschaffen noch genetisch modifiziert wurde“, erklärte das Büro des Leiters der Nationalen Geheimdienste am Donnerstag.

Chinas Reaktion

China hat auf die Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo mit einem scharfen Protest reagiert. Pompeo habe keinerlei Beweise für seine Behauptungen, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking.

Chinas UN-Botschafter in Genf lehnte unterdessen eine internationale Untersuchung der Herkunft des Erregers in China ab. Dies sei erst möglich, wenn das Virus „endgültig besiegt“ sei, sagte Chen Xu.

„Ich denke, diese Angelegenheit sollte Wissenschaftlern und medizinischen Experten überlassen werden und nicht Politikern, die zum eigenen Nutzen und zu innenpolitischen Zwecken lügen“, sagte die Sprecherin Hua Chunying.

Pompeo sei mehrfach mit Behauptungen über die Herkunft des neuartigen Coronavirus an die Öffentlichkeit getreten, könne aber keine Beweise liefern. „Wie könnte er auch? Denn er hat keine“, sagte Hua.

Trump droht China mit Konsequenzen

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump China vorgeworfen, schwere Versäumnisse beim Ausbruch des Coronavirus zugelassen zu haben. Das Virus hätte in China gestoppt werden können, bevor es sich weltweit ausgebreitet habe. China müsse zur Verantwortung gezogen werden, sollte sich herausstellen, dass die Volksrepublik für den Ausbruch verantwortlich sei, so Trump. Er schloss nicht aus, dass es sich dabei um einen Fehler gehandelt haben könnte.

„Wenn es ein Fehler war, ein Fehler ist ein Fehler", sagte Trump. „Aber wenn sie wissentlich dafür verantwortlich waren, dann sollte es sicherlich Konsequenzen geben.“ Wie diese aussehen könnten, erläuterte Trump nicht.Die USA sind am schlimmsten von dem Coronavirus SARS-CoV-2 betroffen, das erstmals im Dezember 2019 in China entdeckt worden war. Nach Angaben der Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore gab es in den Vereinigten Staaten bislang mehr als eine Million Infektions- und mehr als 71.000 Todesfälle.

Weltweit zählt die JHU, die sich in ihren Erhebungen nicht nur auf Behördenangaben, sondern auch auf Medien stützt, bereits mehr als 3,7 Millionen Infektionen und rund 260.000 Tote.

