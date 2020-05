Pentagon gesteht 132 Zivilopfer bei US-Militäreinsätzen 2019 ein

Das Pentagon hat eingeräumt, dass bei US-Militäreinsätzen im Jahr 2019 in Syrien, im Irak, in Afghanistan und Somalia „unabsichtlich“ mindestens 132 Zivilisten getötet und weitere 91 verletzt wurden. Dies geht aus dem Bericht des US-Verteidigungsministeriums hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.