Putin und Trump am Telefon: US-Präsident bietet Russland Hilfe im Corona-Kampf an

Angesichts der Pandemie hätten beide Präsidenten ihre bisherige Zusammenarbeit positiv bewertet und sich dafür ausgesprochen, die Kooperation auch künftig auszubauen, hieß es in einer Pressemitteilung des Kremls. Trump habe Putin ferner angeboten, eine Lieferung medizinischer Ausrüstung nach Russland zu schicken. Die Präsidenten hätten unter anderem die Möglichkeiten ihrer Zusammenarbeit besprochen.

„Russland und die USA könnten bei der Bewältigung der akuten Probleme der Gegenwart einiges erreichen – so etwa bei der Sicherstellung der strategischen Stabilität und bei der Bekämpfung von Epidemien.“

Anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges sollen die Präsidenten Glückwünsche zum Sieg über den Faschismus ausgetauscht haben. „Beide Völker hatten sich damals vereint und dies hat den Sieg über den gemeinsamen Feind möglich gemacht“, hieß es.

In dem Telefongespräch fand auch die aktuelle Lage am Ölmarkt Erwähnung. Beide begrüßten die Regelung der Gemeinschaft OPEC+, welche am 1. Mai in Kraft getreten ist und bereits zur Stabilisierung des Ölpreises beigetragen habe.

Bereits am Mittwoch besprachen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo künftige Schritte in den russisch-amerikanischen Beziehungen. In einem Telefongespräch sprachen sie sich dafür aus, den auslaufenden New-START-Vertrag zu verlängern.

In dem Abkommen ist die nukleare Abrüstung von Russland und den USA geregelt. So sollen beide Länder ihre Nukleararsenale auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe verringern.

Corona-Zahlen für Russland

An einem Tag, dem 7. Mai, sind in Russland laut offiziellen Angaben 11.231 neue Corona-Fälle (Stand: 07.05.2020, 10:45 Uhr Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 177.160. Die meisten wurden in Moskau (92.676) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 6703 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden sind in Russland 88 Patienten gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 1625. Am 7. Mai sind 2476 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 23.803 Menschen als geheilt. In Russland wurden bisher mehr als 4,8 Millionen Tests durchgeführt.

mka/gs/sna