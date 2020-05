Moskaus OB Sobjanin verlängert Corona-bedingte Einschränkungen bis Ende Mai

Moskaus Oberbürgermeister Sergej Sobjanin hat die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verhängten Einschränkungen in der russischen Hauptstadt bis Ende Mai verlängert. Ein dahin gehender Erlass wurde am Donnerstag auf Sobjanins Website veröffentlicht.

Unverändert blieben die zeitweiligen Beschränkungen für Handel, öffentliches Gaststättenwesen, Dienstleistungsbereich, Kultureinrichtungen, Bildungsstätten, Sporteinrichtungen und andere nicht produktive Sparten sowie das Regime der Selbstisolation der Einwohner.

„Es wäre verfrüht, Restaurants, Theater und Sportanlagen zu öffnen“, schrieb Sobjanin.

Verkehr bleibt deutlich eingeschränkt

Den Angaben zufolge bleiben die elektronischen Passierscheine für Fahrten weiterhin in Kraft: Fahrten zur Arbeit, zu privaten Angelegenheiten zweimal die Woche sowie zum Arzt oder für freiwillige Helfer einmal pro Tag. Vom 12. Mai an gilt die Schutzmasken- und Handschuh-Pflicht an öffentlichen Orten und im öffentlichen Verkehr.

Genehmigung für Industrie und Baugewerbe

Ebenfalls vom 12. Mai an werden Industriebetriebe und Baufirmen ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, werden diese vorsichtigen Lockerungen wieder aufgehoben, hieß es.

Zahl der Infektionen wächst...

Mit Stand vom 7. Mai wurden in Russland 177.160 Corona-Infizierte registriert. 1625 Fälle endeten tödlich, 23.803 Menschen sind genesen. In Moskau wurde das Virus SARS-CoV-2 bei 92.676 Menschen nachgewiesen. Es gab 905 Tote, 9227 Patienten sind genesen.

