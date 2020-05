„Sieg im Krieg gegen präzedenzlose Epidemie“: Kim gratuliert Xi

Kim soll eine „verbale Botschaft“ an den chinesischen Präsidenten gerichtet haben, in der Nordkoreas Staatschef den Erfolg Pekings bei der Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lobte.

Darin gratulierte Kim seinem Amtskollegen und schätzte hoch, dass „er (Chinas Staatschef) die Chance auf einen Sieg im Krieg gegen die präzedenzlose Epidemie“ genutzt habe.

Coronavirus-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden in China knapp 84.000 Corona-Fälle und mehr als 4600 Todesopfer registriert.

ak/ae