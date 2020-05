Nato-Chef bekräftigt am 75. Jahrestag des Kriegsendes Zusammenhalt der Bündnispartner

„75 Jahre sind seit dem Tag vergangen, an dem die Waffen in Europa verstummten. Die Straßen füllten sich mit Freude. Wir alle erinnern uns an diejenigen, die sich für unsere Freiheit geopfert haben. Wir danken unseren Streitkräften, welche auch heute unsere Sicherheit in einer unberechenbaren Welt gewährleisten“, erklärte der Nato-Generalsekretär am Freitag in einer Videobotschaft.

Das Atlantische Bündnis sei auf den Ruinen des Zweiten Weltkrieges errichtet worden und habe eine unzerbrechliche Verbindung zwischen Europa und Nordamerika geschaffen. „Die Stärke der Nato liegt in unserer gegenseitigen Unterstützung und der Bereitschaft, füreinander einzustehen“, sagte Stoltenberg.

Am 8. Mai gedenken die europäischen Länder des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. An diesem Tag unterzeichnete die deutsche Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation, womit der Zweite Weltkrieg in Europa als offiziell beendet galt.

