Die europäischen Spitzenpolitiker sollten laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Zerschlagung der Tschechoslowakei, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg infolge der sogenannten Verschwörung in München stattfand, verurteilen.

„Die Sowjetunion hat Ende der 1980er Jahre den geheimen Teil des Molotow-Ribbentrop-Pakts verurteilt. Unsere Kollegen könnten heute dasselbe tun und jene Aufteilung der Tschechoslowakei verurteilen“, sagte Putin in dem Film „Der Krieg um die Erinnerung“, der auf dem Fernsehsender Rossija 1 lief.

Russlands Staatschef merkte auch an, dass man in der Sowjetunion sehr gut gewusst habe, wie sich die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelten.

„Schließlich hat die Sowjetunion enorme Anstrengungen unternommen, um einen Anti-Hitler-Pakt zu schaffen. Niemand hat sie unterstützt. Darüber hinaus haben sich die führenden westlichen Länder – sowohl Großbritannien als auch Frankreich – 1938 in München mit Hitler und Mussolini getroffen und das entsprechende Dokument unterzeichnet, das wir immer ‚die Münchner Verschwörung’ nannten. Und sie übergaben die Tschechoslowakei zur Zerschlagung. Unabhängig davon, ob es für jemanden angenehm oder unangenehm wäre, beteiligte sich auch Polen zu dieser Zeit daran“, so Putin weiter.

Ihm zufolge „gingen die Polen damals persönlich mit Hitler eine Verschwörung ein, indem sie vereinbarten, dass Polen einen Teil der Tschechoslowakei – die Region Teschen und noch eine angrenzende Region – wegnehmen würde“.

Am 8. Mai gedenken die europäischen Länder des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. An diesem Tag unterzeichnete die deutsche Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation, womit der Zweite Weltkrieg in Europa als offiziell beendet galt.

