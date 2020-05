Alle Pläne zur Entwicklung der russischen Armee werden in Erfüllung gehen – Putin

„Die Armee und die Flotte sind diesen Heldentraditionen treu. Die jetzigen Heimatverteidiger haben dies bei Kämpfen gegen den internationalen Terrorismus bewiesen, indem sie die schwierigsten Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit unseres Landes gelöst haben. Wir halten die Kriegslehren in Erinnerung“, sagte Putin am Samstag vor dem Präsidentenregiment auf dem Sobornaya (Cathedral) Platz des Kremls.

„Ich will erneut darauf verweisen, dass alle Pläne zur Entwicklung der Armee und der Flotte Russlands in Erfüllung gehen werden. Daran soll keinerlei Zweifel bestehen. Unsere Streitkräfte werden nach wie vor mit der modernsten Technik versorgt. Und wir wissen das Wichtigste: Diese Waffen sind in sicheren Händen. Sie sind jenen Menschen anvertraut, die von der Liebe an das Vaterland und das eigene Volk, von der Treue gegenüber unserem historischen Gedächtnis und dem großen Erbe der Soldaten des Sieges inspiriert sind und davon vorangetrieben werden“, erklärte Putin.

Am 9. Mai begeht Russland den 75. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Die zentralen Veranstaltungen anlässlich des Siegestages, darunter die Militärparade und der „Marsch des unsterblichen Regiments“, mussten wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen verschoben werden.

ns/ae/sna