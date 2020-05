Iran will USA wegen Ausstiegs aus Atomdeal zur Verantwortung ziehen

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat in einem Brief an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres gefordert, die USA wegen ihres einseitigen Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit Teheran vor zwei Jahren zur Rechenschaft zu ziehen. Das Schreiben wurde auf der Webseite des iranischen Außenministeriums am Samstag veröffentlicht.