Putin: „Russland vor Außenangriffen absolut geschützt“

„Unser Land ist heute absolut zuverlässig vor jeglichen Angriffen von außen geschützt“, sagte Putin in einem Interview mit dem TV-Sender „Russia 1“.

In den schwierigen Zeiten sei unser Volk immer vereint um die Hauptidee, den Patriotismus, aufgetreten, sagte Putin weiter.

„Die Hauptsache ist, dass sich unser Volk in den schwierigsten Zeiten der Not immer um die Hauptidee, den Patriotismus und die Liebe zum Vaterland, vereinigt und eng zusammengeschlossen hat. Unser Volk hatte und hat immer das Verständnis, dass wir entweder gewinnen werden oder dass es uns nicht geben wird. Wir haben keine dazwischenliegende Option“, so Putin.

Das Interview des Präsidenten wurde am 12. September letzten Jahres aufgezeichnet, als Putin in Botlich, einem Bergdorf in der russischen Teilrepublik Dagestan, ankam, um gemeinsam mit der örtlichen Bürgerwehr den 20. Jahrestag des Sieges über die terroristischen Gruppen zu feiern.

pd/mt/sna