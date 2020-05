20 Tote bei Terrorüberfall in Niger

Bei einem Angriff von Bewaffneten im Südwesten von Niger sind 20 Menschen getötet worden, meldet AFP. Laut vorliegenden Angaben überfielen die Angreifer auf Motorrädern um etwa 16:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr MESZ) am Sonntag mehrere Dörfer in der Landgemeinde Anzuru in der Region Tillabéri.