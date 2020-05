Japan plant Jet-Übungen mit US-Flugzeugträger

Japan will diese Woche auf der Insel Iwo Jima Manöver mit den auf dem US-Flugzeugträger „Ronald Reagan“ stationierten Flugzeugen abhalten. Das teilte der Verteidigungsminister des Landes, Taro Kono, am Dienstag mit.

„Wir haben von der US-Seite die Mitteilung erhalten, dass auf der Insel Ioto (Iwo Jima) vom 14. Mai bis 10. Juni Festland-Übungen zum Trainieren der Decklandung auf dem Flugzeugträger ‘Ronald Reagan’ durchgeführt werden sollen“, sagte Kono auf einer Pressekonferenz in Tokio.

Übungen dieser Art werden jedes Jahr auf der Insel Iwo Jima durchgeführt – jedes Mal, wenn der Flugzeugträger zu einer Patrouillenfahrt ausläuft.

Wie die US-Militärzeitung „Stars and Stripes“ berichtet, war der Flugzeugträger am 4. Mai aus dem Heimathafen in Yokosuka ausgelaufen. Ein Teil der Besatzungsmitglieder sei im dortigen Marinestützpunkt zurückgeblieben. Die Seeleute stünden unter Quarantäne, damit die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werde, hieß es.

Im April waren 1150 Mitglieder der Besatzung des US-Flugzeugträgers „Theodore Roosevelt“ im Raum der Insel Guam auf das Coronavirus positiv getestet worden.

