Afghanistans Präsident kündigt Offensive gegen radikal-islamische Taliban an

Es wird betont, dass die Entscheidung, den „aktiv-defensiven“ Kampf zugunsten der Offensive aufzugeben, im Zusammenhang mit den jüngsten Angriffen getroffen worden sei.

In einer Fernsehansprache erklärte Ghani, die Taliban würden Forderungen nach einem Waffenstillstand und einer Verringerung der Gewalt immer noch ignorieren.

Die Regierung wechselte Ende Februar zu einemgegen die Taliban, als Vertreter der Bewegung sich bereit erklärten, die Gewalt im Tausch gegen ein Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten zu reduzieren.

Am Dienstag erfolgten in Afghanistan zwei Terroranschläge, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden. Die Taliban bestreiten die Beteiligung an Terroranschlägen.

Ende Februar unterzeichneten die Vereinigten Staaten und die Taliban bei einer Zeremonie in Katar das erste Friedensabkommen seit mehr als 18 Jahren Krieg, das den Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan in 14 Monaten und den Beginn eines innerafghanischen Dialogs im März nach einer Gefangenenaustauschvereinbarung vorsieht.

ek/mt/sna