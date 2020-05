Bundesagrarministerin Klöckner warnt vor „Konsumnationalismus“

Bundesagrarministerin Julia Klöckner will eine Ausweitung der europäischen Corona-Hilfen für Landwirtschaft und Fischerei an die Entwicklung auf den Märkten knüpfen. Zur Unterstützung der Landwirtschaft habe man bereits national und europäisch ein Bündel an Maßnahmen beschlossen, sagte sie am Mittwoch in einer Videoschalte mit EU-Amtskollegen.