Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an der Verbreitung von Verschwörungstheorien und Falschinformationen rund um das Coronavirus in Deutschland Kritik geübt und dabei an die Vernunft der Bürger appelliert.

Seine Hoffnung sei, „dass wir uns weiterhin an Tatsachen und Fakten orientieren“, sagte er bei seinem Besuch in der neuen Corona-Notfallklinik in Berlin.

Für Anhänger von Verschwörungsmythen – manchmal werden diese als Menschen dargestellt, die mit Alu-Hüttchen auf dem Kopf Corona leugnen, – hatte Steinmeier daher diesen Rat:

„Ich bin selbst medizinischer Laie. Trotzdem traue ich mich zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz jedenfalls empfehlenswerter ist als der Alu-Hut.“

Der Bundespräsident betonte jedoch auch, dass Demokratie Kritik brauche und von einer kritischen Öffentlichkeit lebe.

„Deshalb ist es erforderlich, dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, immer wieder diskutiert werden, diskutiert wird, wie lange sie auch notwendig sind“, sagte Steinmeier.

Er hoffe jedoch, dass nicht diejenigen die Debatte bestimmen würden, „die mit realitätsfremden Thesen im Augenblick an die Öffentlichkeit treten“.

„Hygiene-Demos“

Am vergangenen Wochenende nahmen die seit Wochen andauernden, aber bisher eher lokalen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in mehreren Städten ihren Lauf. In Berlin versammelten sich unangemeldet etwa 1200 Teilnehmer der sogenannten „Hygiene-Demos“ rund um den Alexanderplatz; in Stuttgart und in München waren es schätzungsweise mehrere Tausende. In Köln zogen laut dem obersten Polizisten Uwe Jacob im Kern der Stadt bis zu 500 bürgerliche, konservative Klientel durch die Innenstadt, dazu noch Links- und Rechtsextreme. Protestiert habe man ohne Abstände und Masken etwa gegen die Impfpflicht oder generell gegen den Staat.

