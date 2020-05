„Verletzung des internationalen Rechts“ – Asselborn zieht Krim-Vergleich zu Israels Annexionsplänen

In der EU ist der Umgang mit der Besatzungspolitik Israels umstritten. Luxemburgs Außenminister Asselborn fordert vor den neuen Beratungen mehr Druck gegenüber Israel und vergleicht die Lage in Palästina mit der Situation auf der Krim-Halbinsel. Zumindest in Jerusalem dürfte das für Unruhe sorgen.