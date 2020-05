Lockerung von Einreise-Quarantäne geplant – Bund erarbeitet Vorschlag

Die Bundesländer wollen in den nächsten Tagen ihre wegen der Corona-Pandemie eingeführten allgemeinen Quarantäne-Regeln für Einreisende aus den Nachbarstaaten aufheben, wie es aus dem Bundesinnenministerium am Freitag hieß.

Das Bundesinnenministerium arbeite jetzt an einer neuen Musterverordnung für die Länder. Die Bundesländer hätten sich am Donnerstag nach Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt darauf verständigt.

Momentan gilt in vielen Bundesländern, dass jeder Mensch, der aus einem europäischen Nachbarland nach Deutschland kommt,gehen muss. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte den Bundesländern empfohlen, die bislang geltenden Quarantäne-Regeln zu lockern und nur noch auf jene Menschen anzuwenden, die sich zuvor in Drittstaaten befunden haben. Die Entscheidung über die Quarantäne-Regeln liegt alleine bei den Ländern.

Am Dienstag hatte Niedersachsens Oberverwaltungsgericht nach einem Eilantrag eines Ferienhausbesitzers die grundsätzliche Quarantäne-Pflicht gekippt und damit die Diskussion angeheizt. In Nordrhein-Westfalen wurde die Quarantäne-Pflicht bereits am Freitag aufgehoben.

Erste Grenzöffnungen in Europa

Als erstes Land in der EU hat am Freitag Slowenien die Corona-Epidemie für beendet erklärt und die Grenzen für alle EU-Bürger wieder geöffnet.

Corona in Deutschland

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 15. Mai, 11:00 Uhr) wurden in Deutschland insgesamt 173.152 Corona-Erkrankte und 7824 Todesfälle bestätigt.

Mehr als vier Millionen Corona-Fälle weltweit

Laut aktuellen Angaben der Johns Hopkins University wurden weltweit mehr als 4,4 Millionen Corona-Fälle und über 302.000 Todesopfer registriert.

