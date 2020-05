Fall Yukos: Russland ficht Urteil von Gericht in Den Haag über Zahlung von 57 Milliarden USD an

Russland hat den Beschluss des Berufungsgerichts in Den Haag vom Februar über die Verpflichtung zur Zahlung von 57 Milliarden US-Dollar an ehemalige Aktionäre des im Jahr 2006 für bankrott erklärten russischen Ölkonzerns Yukos beim Hohen Rat der Niederlande angefochten. Dies berichtet der Pressedienst des russischen Justizministeriums.

Der Betrag belief sich zuerst auf 50 Milliarden Dollar, stieg jedoch aufgrund von Zinsen auf 57 Milliarden Dollar.

Das Berufungsgericht in Den Haag soll zahlreiche Verstöße der Kläger gegen Antikorruptionsgesetze und Gesetze gegen Geldwäscherei ignoriert haben, so der Bericht.

„Die Kontrolle über das Vermögen des Unternehmens wurde von den ehemaligen Yukos-Aktionären durch nachgewiesene Verschwörung, fiktive Handlungen und Bestechung von Beamten erlangt, die für die Privatisierung des Unternehmens verantwortlich waren. Darüber hinaus zahlten die von russischen Bürgern kontrollierten Offshore-Scheinfirmen für Yukos-Aktien praktisch nicht und leisteten keinen Beitrag zur russischen Wirtschaft“.

„Die Kläger waren in der Tat russische Oligarchen – Begünstigte von Yukos. Dem Gericht wurden unwiderlegbare Beweise für die Beziehung der russischen Bürger zu den Klägern vorgelegt. Daher können die Kläger nicht als ausländische Investoren anerkannt werden“, so das Justizministerium.

Das Justizministerium erinnerte auch daran, dass die Ex-Aktionäre von Yukos systematisch keine Steuern zahlten sowie Vermögenswerte aus dem Land illegal abzogen. Daher können sie nicht als vertrauenswürdige Investoren „im Sinne des Vertrags zur Energiecharta, auf den sie sich beziehen“ anerkannt werden.

Außerdem habe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Vorwürfe gegen Russland wegen politischer Motivation für Steuermaßnahmen gegen Yukos wiederholt zurückgewiesen.

„Fall Yukos“

Die russischen Behörden hatten Yukos 2003 massive Steuerhinterziehung und andere Wirtschaftsverbrechen zur Last gelegt. Topmanager des damals größten Erdölkonzerns des Landes, darunter auch der Gründer Michail Chodorkowski, wurden wegen Betrugs, Diebstahls und Steuerhinterziehung zu Haftstrafen verurteilt. Der Konzern wurde für bankrott erklärt, das Gros seiner Vermögenswerte wurde vom staatlichen Ölkonzern Rosneft übernommen.

2005 reichten frühere Yukos-Aktionäre beim Schiedsgericht in Den Haag Klage wegen „Zwangsenteignung“ ein. Im Juli 2014 gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Klage der Yukos-Aktienbesitzer statt und verpflichtete Russland zur Zahlung von 1,9 Milliarden Euro Schadenersatz.

Ebenfalls im Juli 2014 entschied der Ständige Schiedshof in Den Haag einstimmig zu Gunsten der Klage der ehemaligen Yukos-Aktionäre und verpflichtete Russland, ihnen 50 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Moskau legte gegen diese Entscheidung Berufung ein.

Im April 2016 hob das Bezirksgericht Den Haag die Entscheidung zur Rückforderung von 50 Milliarden US-Dollar auf und erklärte, dass der Fall nicht in die Zuständigkeit des Ständigen Schiedshofs in Den Haag fiele. Gegen diese Entscheidung haben die Ex-Aktionäre ebenfalls geklagt.

