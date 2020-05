Kolumbiens Verteidigungsminister weist Maduros Vorwurf von Söldnerausbildung zurück

Der kolumbianische Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo hat den Vorwurf des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zurückgewiesen, dass sein Land in die gescheiterte Umsturzaktion in Caracas verwickelt gewesen sei. Dabei räumte Trujillo ein, dass die Regierung in Bogota einen Wandel im Nachbarland anstrebe.