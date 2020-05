Acht Soldaten bei Taliban-Angriffen im Osten Afghanistans getötet – Medien

Die Taliban hätten Kontrollposten in der Nähe eines Staudamms in der östlichen Provinz Paktia attackiert, berichtet 1TV News unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Die afghanischen Streitkräfte teilten ihrerseits mit, dass in der Region neun Taliban-Kämpfer getötet und fünf weitere verletzt worden seien.

In Afghanistan befindet sich die Regierung in einer Dauerauseinandersetzung mit der islamistischen Taliban-Bewegung, die weite ländliche Gebiete des Landes kontrolliert und ab und an auch Großstädte angreift. Darüber hinaus baut die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS, Daesh) * in dem Land am Hindukusch ihren Einfluss aus. Die afghanischen Streit- und Sicherheitskräfte führen landesweit Operationen zur Terrorismusbekämpfung durch.

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.