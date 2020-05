Trump will Generalinspekteur des Außenministeriums entlassen

Demnach informierte Trump den US-Kongress am Freitagabend in einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, über seine Absicht, Linick seines Amtes zu entheben. Der 57-Jährige, der für diesen Posten von dem damaligen US-Staatschef Barak Obama ernannt worden war, habe nicht mehr sein volles Vertrauen, äußerte Trump.

Trump versprach, dem Senat einen Kandidaten vorzuschlagen, der sein Vertrauen genieße und die entsprechenden Qualifikationen erfülle.

Nach dem US-Recht ist die Exekutive verpflichtet, im Falle der Entlassung eines Generalinspekteurs den Kongress 30 Tage im Voraus zu benachrichtigen.

Der Zeitschrift zufolge machte Trumps Entscheidung die Demokraten wütend. Sie werfen dem Präsidenten Versuche vor, die Aufsicht über seine Administration zu umgehen sowie die Fähigkeit, andere Gewalten zu untergraben, die ihn zur Rechenschaft ziehen können.

Grund: Ermittlung gegen Pompeo?

Der Vorsitzende des Außenausschusses des Unterhauses, Eliot Engel, bezeichnete die Entlassung als eine „empörende Handlung des Präsidenten, der versucht, einen seiner treuesten Anhänger, den Außenminister, vor der Rechenschaftspflicht zu schützen“.

Laut Engel hatte das Büro des Generalinspekteurs eine Untersuchung gegen Außenminister Mike Pompeo eingeleitet.

Ein demokratischer Abgeordneten-Helfer soll der Zeitschrift mitgeteilt haben, Linick habe eine Ermittlung zu Pompeos angeblichem Missbrauch eines politischen Beauftragten zur Ausführung persönlicher Aufgaben für ihn und seine Frau eingeleitet.

Wie ein Sprecher des Außenministeriums mitteilte, werde nun Stephen Akard, Chef des Büros für Auslandsmissionen, einer Abteilung des Außenministeriums - das Büro des Generalinspekteurs im Außenministerium - kommissarisch führen.

Die Zeitschrift verweist auf die Tatsache, dass Trump in den letzten Monaten eine Reihe von Bundesaufsichtsbeamten abgesetzt hat.

So hatte er Anfang April den Generalinspekteur der Geheimdienste, Michael Atkinson, entlassen, der den Kongress über eine Beschwerde eines anonymen Whistleblowers im vergangenen Jahr informiert hatte, in der Trump Druckausübung auf die Ukraine vorgeworfen wurde.

Zudem enthob Trump die amtierende Generalinspekteurin des Gesundheitsministeriums des Amtes, nachdem sie im April 2020 einen Bericht veröffentlicht hatte, worin der Situation in den US-Krankenhäusern während des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie Ende März nachgegangen wurde. Die Krankenhäuser berichteten unter anderem von schweren Engpässen bei der Versorgung mit Testmaterial.

asch/ae