Demokraten in US-Kongress leiten weitere Untersuchung gegen Trump ein

Am späten Freitagabend hatte Trump den Kongress in einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, über seine Absicht informiert, Linick seines Amtes zu entheben. Er habe kein Vertrauen mehr in Linicks Kompetenz für den Posten des Generalinspekteurs, äußerte Trump, nannte aber keine spezifischen Gründe.

Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Repräsentantenhauses, Eliot Engel, und Senator Bob Menendez, Mitglied im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats, äußerten in ihrer Erklärung zur Ankündigung der Untersuchung, sie lehnten „die politisch motivierte Entlassung von Generalinspekteuren und die Aushöhlung dieser kritischen Positionen durch den Präsidenten entschieden ab“. Sie stellten den Zeitpunkt und die Beweggründe für diese „beispiellose Amtsenthebung“ in Frage.

Ihrer Ansicht nach hatte Außenminister Mike Pompeo persönlich die Entlassung Linicks empfohlen, weil der Generalinspekteur „eine Untersuchung des Fehlverhaltens von Außenminister Pompeo selbst eingeleitet hatte“.

Nach dem US-Recht ist die Exekutive verpflichtet, im Falle der Entlassung eines Generalinspekteurs den Kongress 30 Tage im Voraus zu benachrichtigen. Nun gebe die 30-Tage-Frist den Gesetzgebern ein Zeitfenster zum Handeln, sagte der ehemalige Chef des US-Büros für Regierungsethik, Walter Shaub. Die Abgeordneten könnten unter anderem den Außenminister als Zeugen vorladen.

Kampf gegen jegliche Aufsicht?

Die Demokraten werfen Trump vor, den Kampf gegen jegliche Aufsicht über seine Regierung zu eskalieren.

Linick, der 2013 unter Barack Obama für diesen Posten ernannt worden war, ist der vierte Generalinspekteur, der seit Anfang April von Trump entlassen wurde. Linick hatte beim Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ausgesagt.

Im April hatte Trump den Aufseher des Verteidigungsministeriums, Glenn Fine, abgesetzt, der die finanziellen Hilfsmaßnahmen der Regierung zur Bewältigung der Corona-Krise beaufsichtigen sollte. Trump informierte den Kongress auch darüber, dass er den Generalinspekteur der US-Geheimdienste, Michael Atkinson, entlassen würde, der an der Einleitung der Amtsenthebungsuntersuchung beteiligt war.

Anfang Mai suspendierte Trump Christi Grimm, die das Büro des Generalinspekteurs im Gesundheitsministerium leitete und einen Bericht erstellte, der unter anderem über Engpässe in Krankenhäusern beim Ausbruch der Covid-19-Pandemie im März informierte.

asch/ae/rtr