Zwei Staatschefs in einem Land: Afghanischer Präsident und sein Erzrivale auf Machtteilung geeinigt

Acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben sich Präsident Aschraf Ghani und sein Erzrivale Abdullah Abdullah am Sonntag auf eine Machtteilung geeinigt. Dem war ein zäher Kampf um die Führung im Land vorausgegangen: Beide hatten sich nach der Wahl als Staatschefs vereidigen lassen.

Die Politiker unterzeichneten in Kabul eine politische Vereinbarung und einigten sich auf eine Teilung der Macht im Land. Laut AFP sieht die Vereinbarung vor, dass Abdullahs Lager die Hälfte der Kabinettsposten und anderer Posten in den Provinzen erhält. Die Einigung werde den Weg zum „höchsten Ziel des afghanischen Volkes“ ebnen, „welches Frieden ist“, sagte ein Sprecher Abdullahs.

Unter anderem soll Abdullah als Vorsitzender des Nationalen Aussöhnungsrates die geplanten Friedensgespräche mit den radikalislamischen Taliban leiten.

Ein Land – zwei Präsidenten

Ghani war im Februar – fünf Monate nach der Wahl – zum Sieger erklärt worden. Der bisherige Regierungschef Abdullah erkannte das Wahlergebnis jedoch nicht an und sprach von Wahlbetrug. Daraufhin rief er eine Gegenregierung aus. Am 9. März wurde Ghani für eine zweite Amtszeit vereidigt – Abdullah hielt am selben Tag seine eigene Vereidigungszeremonie ab.

Laut Experten kam die neue Einigung auf Druck der USA zustande. Nach der erneuten Pattsituation im März hatte der jetzige US-Außenminister Mike Pompeo die beiden Rivalen scharf kritisiert und die Finanzhilfen der USA für das kriegsgebeutelte Land um 930 Millionen Dollar gekürzt. Die Kürzung der US-Hilfen versetzte der von internationalen Geldern abhängigen Wirtschaft Afghanistans daher einen schweren Schlag.

Schon bei der vorangegangenen Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren hatten sich sowohl Ghani als auch Abdullah zum Sieger erklärt. Erst nach Vermittlungen des damaligen US-Außenministers John Kerry einigten sich die beiden Kontrahenten auf einen Kompromiss: Ghani wurde Staatschef und Abdullah Regierungschef.

