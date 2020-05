Obama wirft Trump in Corona-Krise Ahnungslosigkeit vor

In einem seltenen Schritt – denn normalerweise äußert sich Obama nicht über die Amtsführung seines Nachfolgers – hat er die jetzige Führung des Landes wegen ihres Umgangs mit der Corona-Krise scharf kritisiert. In seinem Video-Grußwort für eine Uni-Abschlussfeier sagte er am Samstag: „Diese Pandemie hat vor allem unsere Überzeugung zunichte gemacht, dass die Leute, die in der Verantwortung stehen, wissen, was sie tun.“

„Viele von ihnen tun nicht einmal so, als hätten sie die Verantwortung“, fügte Obama mit Blick auf die aktuelle Führung hinzu. Dabei nannte der demokratische Ex-Präsident keine Namen.

Obamas Worte wurden von einigen US-Medien als seltene öffentliche Kritik an Regierungsbeamten gewertet, die für die Reaktion auf die Corona-Pandemie in den USA verantwortlich sind, wie zum Beispiel die „Washington Post“ schrieb. Obama rief die Absolventen auf, Verantwortung zu übernehmen und Initiative zu ergreifen.

sm/gs/dpa