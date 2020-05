Chinas Hilfe für betroffene Länder: Xi verspricht zwei Milliarden Dollar im Corona-Kampf

In einer Videobotschaft zum Auftakt des Jahrestreffens der Weltgesundheitsversammlung in Genf versprach Chinas Staatschefs, zwei Milliarden US-Dollar in den nächsten zwei Jahren bereitzustellen, um beim Kampf gegen das Coronavirus sowie bei der sozial-wirtschaftlichen Entwicklung in betroffenen Ländern, besonders in Entwicklungsländern, zu helfen.

Demnach soll unter Mitwirkung der Uno ein globales Depot und Hub eingerichtet werden, die die Lieferung von antiepidemiologischen Mitteln an bedürftige Länder sichern sollten. Dafür sollten „grüne“ Zoll-Korridore organisiert werden.

Xi betonte, es sei notwendig, möglichst schnell die Virus-Ausweitung zu stoppen. Eine zentrale Rolle im Corona-Kampf solle die Weltgesundheitsorganisation spielen.

Unter anderem sagte der Staatschef, dass sein Land „immer“ transparent im Umgang mit der Pandemie gewesen sei. China habe die WHO und andere Länder rechtzeitig über die epidemiologische Lage im Land informiert sowie alle Angaben, auch über das Genom des Virus, schnell und transparent zur Verfügung gestellt.

Trump setzt Zahlungen an WHO vorerst aus

Coronavirus-Pandemie

Am 14. April hatte US-Präsident Donald Trump einen Stopp der Beitragszahlungen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranlasst. Trump warf der WHO schwere Fehler in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des neuartigen Virus vor und machte die Organisation für die Vielzahl an Corona-Toten mitverantwortlich.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut aktuellen Angaben der Johns Hopkins University wurden weltweit mehr als 4,7 Millionen Corona-Fälle und über 315.000 Todesopfer registriert.

