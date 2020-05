Maas rechnet mit Aufhebung weltweiter Reisewarnungen schon ab Mitte Juni

Trotzdem ruft der SPD-Politiker auf, zu berücksichtigen, dass die Bürger während ihrer Reisen auf potenzielle Restriktionen, wie an Stränden, in Restaurants und in Innenstädten stoßen könnten. Er plädiert in diesem Zusammenhag für eine vorsichtige Herangehensweise:

„Wir wollen zwar dafür sorgen und die Voraussetzung schaffen, dass Sommerurlaub möglich sein wird, aber das nur unter verantwortbaren Umständen“, so Maas.

Der Bundesaußenminister wies auf die Abhängigkeit einiger europäischer Länder von der Tourismus-Branche hin, aber er stellt die Sicherheit und Gesundheit der Bürger an die erste Stelle.

„Wir wollen kein europäisches Wettbieten um Touristen, sondern wir wollen ein abgestimmtes und transparentes Vorgehen, bei dem im übrigen auch nicht Geschäftsinteressen an erster Stelle kommen, sondern an erster Stelle immer gesundheitliche Fragen“, kommentierte Maas.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellt sich im Gegensatz zu Maas skeptisch zu baldigen Auslandsreisen und teilt den Standpunkt, dass die epidemiologische Lage noch nicht stabil sei. Deutschland bewege sich laut seinen Worten da weiter auf dünnem Eis.

Grundlagen der Stornierungen

Im Bezug auf Stornierungen äußerte sich Maas, dass eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nicht die einzige Grundlage für eine kostenlose Stornierung einer Reise sei. Dazu sollen auch solche Voraussetzungen zählen, wie beispielsweise ein Ausbruch oder Verhängen der Ausgangssperre, wobei keine Reise mehr stattfinden könne.

ao/mt