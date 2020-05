Anklage in USA: Iranische Firma soll Sanktionen gegen Teheran verletzt haben

Die Führung eines in den USA tätigen iranischen Finanzdiensleistungsunternehmens ist beschuldigt worden, gegen die von Washington gegen den Iran verhängten Sanktionen verstoßen zu haben. Dies geht aus einer auf der Webseite des US-Justizministeriums am Montag veröffentlichten Mitteilung hervor.

Demnach sind der Gründer der internetbasierten Firma PAYMENT24, Seyed Sajjad Shahidian, und deren Geschäftsführer Vahid Vali wegen Betrugs, Geldwäsche, Identitätsdiebstahl und der Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten angeklagt worden.

„US-Staatsanwältin Erica MacDonald gab heute die Erhebung einer Sechs-Punkte-Klage gegen den 33-jährigen Seyed Sajjad Shahidian, den 33-jährigen Vahid Vali und PAYMENT24 wegen der Durchführung von Finanztransaktionen unter Verstoß gegen die US-Sanktionen gegen den Iran bekannt“, hieß es in der Mitteilung.

Shahidian sei Großbritannien verhaftet und ausgeliefert worden, Vali bleibe auf freiem Fuß.

Der Anklageschrift zufolge half PAYMENT24 – eine Organisation mit ungefähr 40 Mitarbeitern und Büros in den iranischen Städten Teheran, Shiraz und Isfahan – den Iranern bei der Durchführung von Transaktionen mit Unternehmen in den USA unter Umgehung der Sanktionen. Zudem erbrachte die Firma Dienstleistungen für den illegalen Verkauf und Versand von Software und Softwarelizenzen aus den USA in den Iran.

