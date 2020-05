Südsyrien: Bestände an US-amerikanischen und israelischen Raketen entdeckt — Medien

Die zuständigen Behörden haben am Dienstag große Mengen an Waffen und Munition, darunter in den USA und in Israel hergestellte Raketen, die von Terroristen zurückgelassen wurden, in den südlichen Provinzen Daraa und Sweida entdeckt. Dies meldet die syrische Agentur Sana am Dienstag.

Bei der Säuberung der befreiten Gebiete seien große Waffenvorräte entdeckt worden, hieß es. Neben den Raketen aus US-amerikanischer und israelischer Produktion seien auch Patronen, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, Granaten und andere Arten von Munition beschlagnahmt worden. Laut Behördenangaben ist dies eine weitere Tatsache, die auf die Vereinigten Staaten und Israel hinweist, die lokale Terroristen sponsern.

Wie der ehemalige Führer einer Terrorzelle, Abu Hamzi, gegenüber russischen Journalisten behauptete, würden die amerikanischen Soldaten, die in der US-Militärbasis Et-Tanf in Syrien stationiert sind, aktiv mit der Terrormiliz IS * zusammenarbeiten. Hamzi war zuvor auf die Seite der syrischen Regierungstruppen übergewechselt.

Seine Gruppe sei in der US-Militärbasis ausgebildet worden, habe aber kürzlich ihren Stützpunkt verlassen und sich der Armee von Baschar Assad ergeben. Die ehemaligen IS-Kämpfer sollten Diversionen an Erdöl- und Erdgasanlagen sowie an Verkehrsobjekten wie auch Terroranschläge in den von Damaskus kontrollierten Gebieten verüben.

„Die Amerikaner meinen, dieses Land gehöre ihnen. Sie benehmen sich dort wie Könige. (…) Sie arbeiten mit den IS-Leuten zusammen. Sie haben auch früher mit den IS-Leuten zusammengearbeitet und sie hineingelassen. Und sie bilden sie auch heute aus und arbeiten mit ihnen zusammen“, sagte Abu Hamzi.

IS* (Islamischer Staat), in Deutschland und Russland verboten

pd/mt