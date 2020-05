Syrische Regierung ordnete Beschlagnahme der Vermögenswerte von Assads Cousin an - Reuters

In der Unterlage, die am 19. Mai verfasst und vom syrischen Finanzminister unterzeichnet wurde, ist demnach festgestellt, dass sich die „vorsorgliche Beschlagnahme“ darauf richtet, die Zahlung von Beträgen zu gewährleisten, die der Syrian Telecom Regulatory Authority (SyTRA) gehören.

Demnach stritt sich Makhlouf mitten im engsten Kreis von Assad mit den Behörden wegen der Finanzen, die laut Angaben der Regierung von seinem Mobilfunkanbieter Syriatel geschuldet waren.

Makhlouf sprach den Streit in drei außergewöhnlichen Online-Videobotschaften an, in denen er Assad selbst aufgefordert hat, zur Rettung seiner Firma beizutragen, so Reuters. In seiner letzten Nachricht, die am Sonntag veröffentlicht wurde, soll er gesagt haben, er sei aufgefordert worden, als Chef von Syriatel zu kündigen.

Syriatel-Schulden

Laut der Regierung Syriens betragen der Schulden von Syriatel 134 Milliarden Pfund (etwa 239 Millionen Euro).

Neben der Telekommunikation umfasst sein Geschäftsimperium den Immobilien- und Ölhandel sowie die Baubranche.

Syrische Experte behaupten, dass der Streit die erste große Spaltung seit Jahrzehnten innerhalb der Familie sein könnte, die das Land regiert, seit Hafez al-Assad vor 50 Jahren an die Macht kam.

