USA zerstören alle „Begrenzer“ im Bereich der Rüstungskontrolle – Lawrow

Aus der Sicht des Ministers ist der Dialog über strategische Stabilität und Rüstungskontrolle einer der Aspekte, wo die russisch-amerikanischen Beziehungen eine „wesentliche Verbesserung“ benötigen.

„Unsere amerikanischen Kollegen zerstören sukzessiv alle vertraglichen Instrumente, alle vertraglichen Begrenzer, die es in diesem Bereich gegeben hat, angefangen beim ABM-Vertrag.“

„Wegen der Position der Nato sehen wir kein Ergebnis.“

Neben dem Anti-Ballistic Missile Treaty, von dem Washington 2002 einseitig zurückgetreten war, erwähnte Lawrow auch den INF-Vertrag. Das Bündel bilateraler Abkommen zwischen der UdSSR / Russland und den USA über die Vernichtung aller bodengestützten Raketen mit kürzerer und mittlerer Reichweite (500 bis 5500 Kilometer) sei „in Gott entschlafen“, trotz aller Versuche Moskaus, wieder eine Diskussion zu starten oder zumindest ein Moratorium zu verhandeln.

Der Minister brachte außerdem seinen Zweifel zum Ausdruck, dass Washington die von der US-Botschafterin in Warschau, Georgette Mosbacher, angekündigte mögliche Verlagerung der US-Atomwaffen von Deutschland nach Polen vollziehen würde.

„Das wird ein direkter Verstoß gegen das grundlegende Dokument zwischen Russland und der Nato sein, wonach sich die Nato verpflichtet hatte, weder zu jenem Moment noch in der Zukunft Atomwaffen auf dem Territorium neuer Mitglieder der Nordatlantischen Allianz zu dislozieren.“

Lawrow machte weiter darauf aufmerksam, dass die US-Botschafter in EU-Staaten nicht nur die „Position ihres Lands darlegen“, sondern auch „dem Gastland eine Position vorschreiben“.

Streit über US-Atomwaffen in Deutschland

In Deutschland dauert seit mehreren Wochen die Debatte über die Stationierung von US-Atomwaffen im Land an. Prominente SPD-Vertreter wie der Fraktionschef Rolf Mützenich fordern den Abzug der Waffen, während die CDU-Politiker kategorisch dagegen angehen.

In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ forderte Mützenich Anfang des Monats, Deutschland solle die Stationierung von US-Atomwaffen „künftig ausschließen“.

Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) forderte Außenminister Heiko Maas (SPD) seinerseits auf, Mützenich zu widersprechen. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stehe die Fortführung der nuklearen Teilhabe „außerfrage“. Die nukleare Abschreckung sei für die Sicherheit Europas unverzichtbar. Wenn Spitzenvertreter der SPD dies infrage stellten, „ist es ein verheerendes Signal für Deutschlands Sicherheitspolitik“.

US-Botschafter übt Kritik an Berlin

In einem am 14. Mai veröffentlichten Gastbeitrag in der Zeitung „Die Welt“ kritisierte US-Botschafter Richard Grenell die deutsche Regierung hinsichtlich ihrer Nato-Verpflichtungen. Insbesondere richtete er seine Kritik an die SPD.

Grenell plädierte in seinem Beitrag für die weitere Relevanz der Nato und betonte die Rolle der nuklearen Abschreckung der Nato als Mittel zur Friedenssicherung. Allerdings, so Grenell, untergrabe Deutschland derzeit „die Solidarität, die das Fundament der atomaren Abschreckung der Nato bildet“.

