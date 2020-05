Lawrow warnt EU vor hohen Gaspreisen wegen Hindernissen für Nord Stream 2

Die Schaffung von Hindernissen für den Bau der Nord Stream 2-Pipeline kann laut Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu höheren Gaspreisen für Europa führen. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

So kommentierte er Berichte über eine mögliche Revision der Baugenehmigung für die Pipeline durch Dänemark. Der Minister zeigte sich zuversichtlich, dass dies keine Auswirkungen auf die Umsetzung des Projekts haben werde und Nord Stream 2 fertiggebaut werde.

Lawrow betonte, dass Russland über verschiedene Rechtsinstrumente verfüge, um die Situation um die Pipeline zu lösen.

„Experten - ich wiederhole, dies ist ihre Meinung - sind sich einig, dass fast alle diese Optionen zur Lösung von Rechtskonflikten zu teurerem Gas für die Endverbraucher und Bürger von Ländern der Europäischen Union führen werden“, sagte der Außenminister.

Das Problem muss im Rechtsbereich gelöst werden

Der russische Chefdiplomat ist zuversichtlich, dass das Problem im Rechtsbereich gelöst werden wird, obwohl es bereits „viele politisierte Entscheidungen rund um das Projekt“ gegeben habe.

Gaspipeline Nord Stream 2

Lawrow betonte zudem, dass die Situation um die Gaspipeline die Beziehungen zwischen Moskau und Kopenhagen, die „seit langem in dem Zustand sind, in dem sie sich befinden“, nicht beeinträchtigen werde. Russland sei bereit, mit Dänemark über alle besorgniserregenden Fragen zu sprechen, fügte der Außenminister hinzu.

Nord Stream 2 sieht den Bau von zwei Strängen einer Gaspipeline von der russischen Küste nach Deutschland am Boden der Ostsee vor. Eine Reihe von Staaten, insbesondere die Ukraine, Litauen, Lettland, Polen und die USA, lehnten das Projekt ab. Kiew hatte Angst, Einnahmen aus dem Transit von russischem Gas zu verlieren, und Washington ist daran interessiert, sein eigenes Flüssiggas auf dem europäischen Markt zu fördern.

Die baltischen Länder und Warschau betrachten ihrerseits die Pipeline als „politisch motiviert“.

Dabei haben Moskau sowie Berlin und Wien wiederholt betont, dass Nord Stream 2 ein ausschließlich kommerzielles Projekt sei und auf die Verbesserung der Energiesicherheit europäischer Staaten abziele. Norwegen habe den Bau auch unterstützt.

Lawrow-Maas-Gespräch

Zuvor am Dienstag hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas die Lage in der Ukraine und den Kampf gegen das Coronavirus erörtert.

Das Gespräch fand auf Initiative der deutschen Seite statt.

„Aktuelle Fragen der bilateralen russisch-deutschen Beziehungen und eine Reihe internationaler Themen wurden erörtert. Bei der Erörterung von Fragen der Regelung des innerukrainischen Konflikts wies Lawrow darauf hin, wie wichtig es sei, Kiew zu ermutigen, die auf dem Gipfel der Staatsoberhäupter im Normandie-Format am 9. Dezember 2019 in Paris erzielten Vereinbarungen zu erfüllen, die bedingungslos durch die Mechanismen der Kontaktgruppe praktisch umgesetzt werden müssen“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus sprachen sich die Minister für eine Koordinierung der weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie aus und äußerten die Hoffnung, dass die 73. Weltgesundheits-Vollversammlung dazu beitragen werde.

Lawrow bemerkte zudem, dass Maas' Aussagen über die Unannehmbarkeit, die historische Wahrheit über den Ausbruch des Krieges zu verfälschen, in seinem Artikel im „Spiegel“ vom 8. Mai dieses Jahres - im Jahr der Feier des 75. Jahrestages der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus - besonders relevant klangen.

Zuvor hatte Bundesaußenminister Heiko Maas zusammen mit dem Historiker Andreas Wirsching im „Spiegel“ einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, dass nur Deutschland für die Auslösung des Zweiten Weltkrieges verantwortlich sei.

ek/mt/sna